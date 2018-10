Deel dit artikel:













Vandalen trappen lantaarnpalen omver in Nieuwkoop Een gesloopte lantaarnpaal (Foto: Politie Kaag en Braassem)

NIEUWKOOP - De politie is op zoek naar vandalen die drie lantaarnpalen omver zouden hebben getrapt aan de Achttienkavels in Nieuwkoop. De lantaarnpalen zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernield.

De vandalen zouden tussen 2.30 uur en 3.40 uur de lantaarnpalen hebben gesloopt. De politie vermoedt dat de daders zich per fiets hebben verplaatst. Ze reden vermoedelijk al slopend richting Nieuwkoop of Aarlanderveen. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.