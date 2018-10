Vier gezinsleden naar ziekenhuis om koolmonoxidevergiftiging

DEN HAAG - De brandweer heeft een persoon uit een huis gered aan de Albert Schweitzerlaan in Den Haag, nadat er te veel koolmonoxide was vrijgekomen. In totaal moesten vier gezinsleden naar het ziekenhuis.

De gezinsleden belden de hulpdiensten toen de koolmonoxidemelder in hun huis afging. Ze voelden zich niet lekker en zijn naar buiten gegaan. Een gezinslid lukte het niet meer om zelfstandig naar buiten te komen en bleef achter in de woning. 'Deze persoon was behoorlijk onwel, bijna bewusteloos. Brandweermannen hebben hem uiteindelijk naar buiten gekregen', aldus een brandweerwoordvoerder. 'In de ambulance kwamen de vier al wat bij.'

De brandweer heeft een stookverbod opgelegd voor het huis. 'We hebben het vermoeden dat er iets mis is met de ketel. Totdat een monteur ernaar heeft gekeken, mag het gezin de ketel niet gebruiken'. De woordvoerder kon niet vertellen wat de gezinssamenstelling was.

