Dirk Kuijt bondsridder na speciaal eerbetoon van de KNVB

KATWIJK - Katwijker Dirk Kuijt heeft zaterdagavond na de zege van Oranje op Duitsland in de Nations League (3-0) afscheid genomen van het Nederlandse voetbalpubliek. KNVB-voorzitter Michael van Praag gaf hem een gouden schaal en een Oranje-shirt. Hij benoemde de Quick Boys-man vervolgens tot bondsridder van de KNVB.

Rafael van der Vaart viel zaterdag dezelfde eer als Kuijt ten deel. Na de wedstrijd tegen Duitsland waarin Moordrechter Memphis Depay scoorde, kregen beide oud-internationals een staande ovatie van de fans in de Johan Cruijff ArenA.

Kuijt trof 24 keer doel in 104 interlands. Hij speelde op 4 september 2014 tegen Italië voor het laatst voor het Nederlands elftal. Oranje verloor toen met 2-0. Kuijt maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal op 3 september 2004 in een thuiswedstrijd tegen Liechtenstein. De blonde aanvaller kwam na rust in het veld voor Romano Denneboom.

Afscheid nieuwe stijl





De Katwijker speelde voor het Nederlands elftal op de wereldkampioenschap van 2006, 2010 en 2014. Daarnaast maakte hij op de Europees Kampioenschappen van 2008 en 2012 ook deel uit van het Nederlandse keurkorps.

Het afscheid van Kuijt en Van der Vaart is het begin van een nieuwe traditie. De nationale voetbalbond wil in even jaren bij een thuiswedstrijd afscheid nemen van mannelijke internationals en in oneven jaren van vrouwelijke internationals. Spelers krijgen een afscheid als ze gestopt zijn of niet langer voor het nationale voetbalteam willen uitkomen. De spelers moeten zelf openstaan voor de hommage.



Eisen aan afscheid

Er zitten wel enkele eisen aan het afscheid nemen. De ceremonie is alleen bedoeld voor voetballers die vijftig interlands of meer hebben gespeeld. Ze krijgen dan een gegraveerde schaal met alle gespeelde interlands erop. Spelers met honderd interlands of meer worden tot bondsridder benoemd. Voor recordinternationals kan een uitzondering worden gemaakt. Zoals het spelen van een afscheidswedstrijd.

