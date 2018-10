Deel dit artikel:













Man met wit geschminkt gezicht pleegt overval op tankstation Den Haag

DEN HAAG - Een man met een wit geschminkt gezicht heeft zondag een tankstation overvallen op de Valkenboslaan in Den Haag. Na de overval is de dader gevlucht in de richting van de Mient. Het is onduidelijk of de man wat heeft buitgemaakt.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De overvaller met het geschminkte gezicht had witte schoenen aan, een zwarte sjaal om en een grijze capuchon. 'Het is wel een heel bijzonder signalement', aldus een politiewoordvoerder.