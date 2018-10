Deel dit artikel:













Nog dagen zomers weer in onze regio met dank aan ex-orkanen Een terras in het centrum van Den Haag (Foto: Omroep West)

REGIO - Dit weekend zitten de strandtenten en terrassen bomvol, want we breken warmterecord na warmterecord. De temperatuur kwam zaterdag in onze regio boven de 25 graden uit. In de weersverwachting leek het er dagenlang op dat het na zondag echt zou 'afkoelen' naar normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar we houden de zomerse temperaturen langer vast door een bijzondere reden: ex-orkanen.

De restanten van de orkanen Leslie en Michael trekken de komende dagen over Spanje en Portugal, waardoor de warme zuidelijke wind in stand wordt gehouden. Hierdoor kunnen wij nog een paar dagen langer genieten van het uitzonderlijk warme nazomerweer, meldt Weerplaza. Maandag en dinsdag is de temperatuur in onze regio rond de 23 graden. De zon schijnt daarbij geregeld en het blijft droog. Woensdag wordt het al een stukje kouder met temperaturen rond de 18 graden. Vanaf donderdag ligt de temperatuur met 15 graden weer op normale oktoberwaarden. Tot die tijd is het voor warmteliefhebbers dus nog even genieten geblazen. LEES OOK:

