Westlandia trekt tegen Dongen in slotfase aan het kortste eind Can Memisoglu van Westlandia snelt weg | foto: Orange Pictures

NAALDWIJK - Talloze kansen waren er te noteren in het duel tussen Westlandia en VV Dongen. Uiteindlijk trokken de Naaldwijkers in de slotfase aan het kortste eind: 2-3. De ploeg van Edwin Grünholz blijft daardoor met zes punten in de onderste regionen staan.

Na 45 minuten voetballen hadden beide clubs één keer gescoord. De 1-0 van de Naaldwijkers kwam voort uit een mooie aanval. De 1-1 van de Brabanders juist na een fout in de verdediging van de thuisploeg. Twintig minuten na rust maakte Can Memisoglu er 2-1 van. Hetzelfde patroon als in de eerste helft herhaalde zich. De thuisploeg verslikte zich in een Dongense aanval en de stand was binnen no time weer gelijk. Daarna probeerde beide ploegen het wel en met name Memisoglu zag de Brabantse sluitpost meermaals zijn schoten stoppen. Uiteindelijk werd Shentley Saez de matchwinnaar nadat hij een counter van de Brabanders succesvol afronde. Scoreverloop Westlandia - Dongen 2-3 (1-1): 1-0 Bransen, 1-1 Koenen, 2-1 Memisoglu 2-2 Robin de Man, 2-3 Saez