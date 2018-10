Bewoners Haagse Vruchtenbuurt starten omschakeling naar duurzame energie

DEN HAAG - Waarom wachten op de overheid als je het zelf ook kan doen? Met dat idee gaan bewoners van de Vruchtenbuurt in Den Haag zelf hun energietransitie regelen. Ze hebben daarvoor een coöperatie opgericht.

Mirella van der Heide zet nu nog theewater op het gas. 'Maar het is mijn vurigste wens om dat binnenkort elektrisch op inductie te kunnen doen', zegt zij, 'ik heb er al rekening mee gehouden toen ik deze ketel kocht.'

Van der Heide is een van de drijvende krachten van de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, die zich presenteert als Warmindewijk.nl. De wijk wil voorloper zijn in de energietransitie en is ook door de Haagse coalitie aangewezen als focuswijk. 'Ik heb liever niet dat mijn kinderen hier straks moeten zwemmen.'



Aardwarmte

'Het hangt van ieders situatie af hoe snel en hoe duur omschakelen kan', zegt Van der Heide. 'Wij zijn in overleg met onder meer de gemeente en Dunea om te zien of we warmte kunnen halen uit bijvoorbeeld aardwarmte, en of we een warmwaternet kunnen aanleggen.' Daar is vanuit meerdere hoeken subsidie voor beschikbaar.

De stad Den Haag wil ook niet wachten. Bedrijven, scholen, gemeente, kenniscentra, in totaal 41 partijen hebben de handen ineen geslagen om werk te maken van die overstap naar duurzame energie. Aanstaande woensdag lanceren zij het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie. Ook de Europese Unie schuift daarbij aan.



Meer banen

ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool hopen van dit nieuwe instituut gebruik te kunnen maken bij het opleiden van de duizenden installateurs die de komende jaren nodig zijn om alle woningen om te bouwen. Het bedrijfsleven heeft er ook alle belang bij dat dat snel en goed gebeurt. Er is nu al een groot tekort aan installateurs.