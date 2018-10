Quick en HBS in de problemen na verlies tegen Oost-Brabantse opponenten

DEN HAAG - Quick heeft de uitwedstrijd tegen JVC Cuijk met 1-0 verloren. HBS ging in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Blauw Geel '38. HBS wacht nog steeds op de eerste overwinning en staat op een gedeelde zeventiende plaats. Quick staat zelfs laatste.

Paco Geutjes werd drie minuten na rust matchwinnaar voor Cuijk in het wedstrijd tegen Quick. Het duel in Oost-Brabant was alles behalve aantrekkelijk. Quick heeft nog maar drie punten na acht wedstrijden.

Blauw Geel was in het duel met HBS de betere ploeg. De gasten uit Veghel scoorden voor rust twee keer en zagen na rust enkele kansen op de 3-0 misgaan. 'De Kraaien' blijven op vier punten steken. Allemaal uit een gelijkspel.

Scoreverloop JVC Cuijk - Quick 1-0 (0-0): 1-0 Geutjes

Scoreverloop HBS - Blauw Geel 0-2 (0-2): 0-1 Güler, 0-2 Van Dijk

