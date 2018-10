Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











D66 maakt zich zorgen over gezondheid van kinderen met korte lunchpauze Foto: archief

DEN HAAG - Haagse basisschoolleerlingen met een zogeheten continurooster hebben meer kans op lichamelijke klachten omdat ze sneller moeten eten. Dat zeggen voedingsdeskundigen volgens D66, en dat baart zorgen, aldus de fractie van D66 in de Haagse gemeenteraad. Omdat de lunchpauze voor leerlingen met een continurooster relatief kort is, betekent dit dat kinderen minder tijd hebben om hun boterham te eten. 'En een kwartiertje om een boterham te eten is simpelweg te kort voor veel kinderen', zegt raadslid Fonda Sahla.

Met een continurooster gaan leerlingen in het basisonderwijs vier langere dagen naar school en zijn ze woensdagmiddag vrij. Inmiddels heeft bijna één op de drie basisscholen zo'n rooster, schrijft de fractie. In een continurooster hebben leerlingen tussen de middag een kwartier om te eten en een kwartier om buiten te spelen. 'Hierdoor is de kans groot dat ze dan later op de dag sneller naar ongezonde tussendoortjes grijpen', zegt Sahla. 'En dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen op de gezondheid.'

Buikpijn Volgens de partij waarschuwen voedingsdeskundigen ook voor klachten, zoals buikpijn, wanneer er snel wordt gegeten. Verder kan het voorkomen dat kinderen te weinig eten als ze niet genoeg tijd krijgen voor de lunch, aldus het raadslid. De partij hoopt dat het Haagse college in overleg treedt met scholen om te kijken of er 'oplossingen zijn voor dit probleem'. LEES OOK: Gratis ontbijt voor voetballertjes HVV Laakkwartier