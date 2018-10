Prinses Laurentien rent voor arme Haagse gezinnen

Prinses Laurentien in actie voor kinderen in arme gezinnen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Prinses Laurentien heeft zondagmiddag meegelopen in een sponsorloop voor kinderen in arme gezinnen in Den Haag. Het evenement was een initiatief van de Haagse Raad van Kinderen en de gemeente.

Op de atletiekbaan bij sportcampus Zuiderpark proberen kinderen en ouders zoveel mogelijk rondjes af te leggen voor het goede doel. En dat doel zijn duizenden kinderen in Den Haag die leven in gezinnen die het niet zo breed hebben.

Anita Schwab, coördinator bij de Haagse Raad van Kinderen: 'We hebben in de stad 23.000 kinderen van ouders met een minimuminkomen. Nu de schoolperiode weer is begonnen spelen de problemen voor kinderen in minimagezinnen nog meer. De ene leerling heeft een laptop nodig, de andere sportkleding of een bril omdat ze niet op het bord kan kijken. Het gaat om best veel verschillende zaken.'



Armoedebestrijding gaat niet alleen om geld

Ook prinses Laurentien en de Haagse wethouder Bert van Alphen (portefeuille armoedebestrijding) zetten zondag hun beste beentje voor. Volgens prinses Laurentien gaat armoede niet alleen om geld. 'Armoede gaat ook om je gevoel van eigenwaarde en van erbij horen. Daar moet je ook naar kijken als je naar oplossingen voor het armoedeprobleem zoekt. Daarvoor is het wel van belang om kinderen in achterstandsgezinnen niet meteen in dat specifieke hokje te duwen.'

Prinses Laurentien, die voor de loop al last had van haar knie, hield het al snel voor gezien. Maar de missie was toen al geslaagd, armoedebestrijding in gezinnen is weer even op de kaart gezet. Na afloop van de sponsorloop vond op de sportcampus een kinderconferentie plaats. Hier werd gepraat over de besteding van het sponsorgeld.