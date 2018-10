Domien Verschuuren opent nieuw radiostation van gehandicapten

ZOETERWOUDE - Een feestelijke dag voor de zorginstelling Gemiva-SVG Groep in Zoeterwoude. Daar werd zondag radiostation 'Radio Gemiva' gelanceerd. Alle programma's en techniek worden verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking. En om de dag nog feestelijker te maken gaf Qmusic-dj Domien Verschuuren het startschot.

Met het radiostation wil de zorginstelling mensen met een verstandelijke beperking de kans geven om radio te maken en 'hun passie na te leven'. Bewoners van de instelling maken zelf playlists, bedienen het mengpaneel, presenteren programma's en interviewen gasten.

De bewoners hebben elke woensdag een uitzending die te beluisteren is via het internet. De programma's worden uitgezonden vanuit hun studio in Zoeterwoude. En daar was ook Domien Verschuuren van onder de indruk. 'Deze studio ziet er bijna beter uit als bij Qmusic. Lekker overzichtelijk', aldus de dj.

