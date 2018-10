Deel dit artikel:













West Wekker: Jihadist voor de rechter en de boom van het jaar Jihadist Reda N. (m) Still Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag 15 oktober, de start van een nieuwe week. Het is ook de dag dat onder meer de Leidse Jihadist Reda N. voor de rechter staat. Verder is het de laatste dag dat er gestemd kan worden op de kastanjeboom op de Haagse Koekamp. En de Noordwijkse Ben Jonkman staat op Legoworld in Utrecht met een bijzondere expositie. Dit is de West Wekker!

Wat kan je maandag verwachten:

De Leidse jihadist Reda N. staat maandag voor de rechter op Schiphol. N. zou in de zomer van 2014 naar Syrië zijn gereisd en daar hebben deelgenomen aan de gewapende jihadistische strijd. Verslaggever Anniek Enthoven is bij de rechtzaak aanwezig.

Ook Malek F. staat maandag voor de rechter op Schiphol. Malek F. viel op Bevrijdingsdag drie mensen aan op een plein bij de Haagse Hogeschool. De Syrische man wordt verdacht van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met terroristisch oogmerk.

Noordwijker Ben Jonkman is idolaat van Lego en exposeert vanaf donderdag op Legoworld in Utrecht. Wij gaan bij hem langs voor een portret van deze bijzondere fan.





Beeld: MeteoGroup Het weer : Naast de zon ook enkele wolkenvelden en plaatselijk een bui. Het wordt opnieuw erg warm voor de tijd van het jaar. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

Tot en met maandag kan er gestemd worden op de boom die volgens het publiek de Boom van het Jaar is. De bekende kastanje op de Koekamp bij Den Haag Centraal is in de running. Eind oktober wordt de winnende boom gehuldigd.

is. De bekende kastanje op de Koekamp bij Den Haag Centraal is in de running. Eind oktober wordt de winnende boom gehuldigd. De schaatsbaan bij Den Haag Centraal gaat nu echt open. En dat terwijl de temperaturen nog boven de twintig graden liggen. Aandacht hiervoor in Broodje Bral op Radio West.

En het is half oktober en dus ook aandacht voor de deelnemers aan Stoptober. De hele week besteden we aandacht aan de 'stoppers'.