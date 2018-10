Deel dit artikel:













Twee auto's van zelfde eigenaar gaan in vlammen op Twee auto's in brand in Delft | Foto: Regio15

DELFT - De brandweer in Delft had zondagavond in de Van Kinschotstraat in Delft zijn handen vol met het blussen van twee brandende auto's. Volgens website Regio15 zijn de twee voertuigen allebei van dezelfde eigenaar. De auto's raakten ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer zwaar beschadigd.

Buurtbewoners zeggen dat ze kort voor middernacht iemand snel hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een gerichte actie. Er is aangifte gedaan door de eigenaar van de twee auto's. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting.