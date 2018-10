Amazing 80's op 89.3 Radio West

REGIO - Van maandag 15 t/m zondag 21 oktober staat Radio West helemaal in het teken van de jaren 80, tijdens Amazing 80's!

Deze week hoor je qua muziek echt alleen maar hits uit de jaren 80 (met uitzondering van de programma's Klassiek op West en Ouwe Joekel). We laten je weer helemaal teruggaan naar de sfeer van die tijd: we halen iconen uit die periode naar de studio, bespreken wat toen ook alweer in het nieuws was en draaien dus ook heel erg lekkere muziek.

In de West Weter worden natuurlijk vragen gesteld die met de jaren tachtig te maken hebben en als je dan wint...je raadt het al: dan win je een jaren 80 prijs.

Meezingen en genieten maar!



Om even in de sfeer te komen

Opmerkelijke zaken uit de jaren '80:

De cd neemt de muziekmarkt over.

We maken kennis met de magnetron.

Veel mensen lopen met een walkman op het hoofd.

Mannen hebben een haartrent die sommige mensen in Den Haag nog steeds koesteren: met een matje in de nek.

Sylvester Stallone staat aan de top met Rambo en Rocky.

Madonna is de grote trendsetter: qua muziek én kledingstijl.

Nederland wint het EK voetbal in 1988. Nederland verslaat in de finale de Sovjetunie met 2-0 door doelpunten van Gullit en Van Basten.

Door soaps als Dallas en Dynasty is de schoudervulling weer populair.

Dé filmklassieker uit die tijd: Dirty Dancing.

In Amsterdam wordt Beatrix in 1980 ingehuldigd als koningin.

Biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer worden ontvoerd.

Amerikaanse wetenschappers ontdekken in 1984 het Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Als eerste Nederlander maakt Wubbo Ockels in 1985 een reis door de ruimte.

Voor het eerst krijgt Nederland in 1989 commerciële televisie. Twee zenders presenteren zich: RTL Veronique, later omgedoopt tot RTL 4, en TV10.

En qua muziek?

De officiële decenniumlijst van de Nederlandse Top 40 van de jaren tachtig ziet er zo uit: