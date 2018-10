Justitie: 'Haagse steker Malek F. heeft geen spijt van neersteken drie mensen'

DEN HAAG - Malek F. zegt dat Allah hem opdracht gaf om ongelovigen neer te steken. Dat bleek maandagmorgen bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol waar F. terecht staat. Hij was zelf niet aanwezig. F. heeft bekend op Bevrijdingsdag drie mensen te hebben neergestoken op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Daarvan zou hij geen spijt hebben, omdat de opdracht van Allah kwam.

'Dat is apert onjuist', zegt zijn advocaat Job Knoester. 'Hij heeft wel degelijk heel veel spijt. Sinds juni krijgt hij medicatie en hij begint in te zien dat hij destijds veel problemen had die hij niet aankon.' Malek F. stak in de buurt van de Haagse Hogeschool drie mensen neer die ernstig gewond raakten. Bij zijn aanhouding werd hij neergeschoten door agenten.

Deskundigen zeggen dat Malek zich laat inspireren door een extremistische ideologie, maar hij is geen lid van een terroristische organisatie. Hij dacht bovendien te sterven bij zijn daad op Bevrijdingsdag.



Gesprekken afgeluisterd

Het OM heeft gesprekken afgeluisterd tussen Malek F. en zijn broer. Daaruit blijkt volgens justitie dat hij ongelovigen wil doden. Zo zou hij gezegd hebben: 'Christenen en Joden zijn allemaal Kufar', dat betekent 'ongelovigen'. Bovendien zou hij een enorme boosheid in zich hebben. Hij spreekt volgens het OM over het afslachten van ongelovigen, 'het zijn allemaal racisten'. Justitie zegt dat Malek zichzelf ziet als 'soldaat van de soldaten'.



'Psychische instabiliteit'

Job Knoester heeft het medisch dossier dat in Parnassia is opgemaakt naar de rechtbank en het Openbaar Ministerie gestuurd. Daarin staat dat F. leed aan een religieuze psychose en dat hij verward was. Sinds deze zomer krijgt hij dus medicatie, en die lijkt aan te slaan. 'Het is altijd moeilijk te precies aan te geven wanneer medicatie aanslaat, maar ik zie dat het beter gaat. Maar of hij weer helemaal de oude is? Dat blijft afwachten', aldus de advocaat.



Drie pogingen tot moord

Het OM verdenkt F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met een terroristisch oogmerk. Daarbovenop komt ook nog bedreiging met zware mishandeling van drie personen. Een van deze drie is pas onlangs toegevoegd aan de dagvaarding. Deze man liep uit een garage toen F. hem - na de steekpartij - zou hebben aangekeken en met een mes op hem was afgekomen. De man wist te ontkomen.

Volgens het OM is er sprake van een enorme boosheid in F. en is de kans op herhaling groot. In afgeluisterde gesprekken met zijn familie sprak hij over het doden van ongelovigen. Ook was hij geschrokken dat een van de slachtoffers moslim is.



Sympathie is niet strafbaar

Volgens deskundigen geeft F. ook blijk van steunbetuigingen aan de extremistische groepering Jabhat al-Nusra. Maar sympathie hebben voor zo'n terreurgroep is niet strafbaar in Nederland, stelt de officier van justitie. De rechtbank streeft ernaar de zaak in april inhoudelijk te behandelen.





