Máxima en Doutzen Kroes spotten? Dat kan deze week op de internationale jeugdtop in Den Haag De jongerenconferentie One Young World wordt geopend door koningin Máxima | Foto: ANP

DEN HAAG - Hoe kunnen we investeren in duurzame vrede? En wat doen we tegen klimaatverandering? Over deze en andere wereldvragen buigen zo'n 1900 jonge leiders zich tijdens One Young World in Den Haag. Deze jongerenconferentie wordt woensdag 17 oktober geopend door koningin Máxima in het Vredespaleis.

De internationale non-profitorganisatie One Young World brengt tijdens haar conferentie zo'n 1900 jonge leiders uit 190 landen tussen de 18 en 30 jaar samen. Het evenement vindt plaats in het World Forum in Den Haag. Daar gaan de afgevaardigden op zoek gaan naar oplossingen voor mondiale problemen die vooral hun generatie treffen, zoals klimaatverandering. Zij krijgen daarbij steun van wereldleiders die als mentor optreden en de discussies leiden. Op eerdere bijeenkomsten waren dat onder anderen Bill Clinton, Kofi Annan, Mary Robinson, Muhammad Yunus, Desmond Tutu, Arianna Huffington en Sir Richard Branson. Dit jaar zou voormalig VN-secretaris generaal Kofi Annan weer aanwezig zijn, maar hij overleed in augustus.

André Kuipers en Naomi Campbell Andere gasten dit jaar zijn astronaut André Kuipers, paralympisch snowboardster Bibian Mentel, actrice Amber Heard, acteur Terry Crews, modellen Doutzen Kroes en Naomi Campbell, minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Unilever-topman Paul Polman. Het congres wordt zaterdag 20 oktober afgesloten in het Circustheater Scheveningen. LEES OOK: Den Haag mogelijk gastheer van internationale jeugdtop in 2017 en 2018