Katwijk-topscorer Mengerink breekt jukbeen en staat weken buitenspel Marciano Mengerink breekt jukbeen tegen Jong Sparta (foto: Orange Pictures)

HAASTRECHT - Katwijk kan de komende weken niet beschikken over topscorer Marciano Mengerink. De spits, die dit seizoen al goed is voor zeven doelpunten, heeft in het duel met Jong Sparta Rotterdam zijn jukbeen gebroken.