Jerry Ji op de Jeugd Olympische Spelen: 'golfen en praten over het leven'

REGIO - Hij is 18 jaar en heeft al heel wat meegemaakt in zijn nog jonge golfcarrière. Jerry Ji, lid van de Noordwijkse Golfclub, werd dit jaar tweede op de Europese Jeugdkampioenschappen en haalde bijna de cut bij de grote jongens op de KLM Open, maar die kwalificatie ging net niet door. Nu voegt Ji daar een avontuur in Buenos Aires én een bronzen medaille op de Jeugd Olympische Spelen aan toe.

'Dit is wel een van de meeste speciale weken die ik meemaak. Ik ben hier met de hele Nederlandse ploeg en dat gebeurt nooit. Alles wat ik hier doe is niet alleen maar voor mezelf, maar ook voor mijn land. Dat vind ik gaaf.' Hij ligt met tennisser Jesper de Jong op de kamer. 'We delen best wel veel met elkaar. We praten niet alleen over sport, het gaat ook over het leven, maar het is niet altijd serieus.'

'Ik ben nog nooit in Zuid-Amerika geweest en dit is een ontzettend grote en mooie stad. Het is zoals ik me het had voorgesteld: veel mooie plekken en het weer is bijna altijd goed.'



'Ik vind mezelf nu best wel goed'

Ji golft vanaf zijn tiende en was naar eigen zeggen geen supertalent. 'Geleidelijk ging het beter. Ik vind mezelf nu best wel goed, maar er zijn nog zoveel dingen die ik moet verbeteren. Op de KLM Open miste ik net de cut, maar kon ik me al wel vergelijken met al die pro’s, dat was echt gaaf. Zij werken professioneler met hun dagelijkse schema’s en hebben veel meer ervaring in het nemen van beslissingen op de baan.'

Op de golfbaan van de Hurlingham Club op een uur rijden van de stad Buenos Aires kan Ji werken aan die ervaring, presteren op een groot toernooi. Volgens zijn coach Floris de Vries is hij een ijskonijn: 'Hij is soms echt een machine, niets houdt hem dan tegen.' En dat bewees Ji op zijn laatste speeldag op de Jeugd Olympische Spelen. Na twee niet al te sterke rondes, liet hij zich in de derde en laatste ronde gelden. Hij hield zijn hoofd koel en stoomde op richting de medailles. Dat werd uiteindelijk brons.



Ji wil op zijn 23ste prof zijn

Een medaille tussen zijn leeftijdsgenoten dus, nu door met de route die uiteindelijk naar de profs moet leiden. 'Ik heb dat niet helemaal uitgedacht of zo, maar als ik een termijn zou moeten aangeven, dan zeg ik over 5 jaar. Op mijn 23ste wil ik prof zijn.'