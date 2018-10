Beachvolleyballer Immers in Buenos Aires: 'Selfies, presteren en studeren'

DEN HAAG - Matthew Immers is een bezienswaardigheid op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. De beachvolleyballer uit Den Haag valt op in zijn feloranje outfit, zijn lengte (met 1.94 niet eens heel lang voor een volleyballer) en zijn glimlach. En dus moet hij op de drukke olympische parken in de Argentijnse hoofdstad veel op de foto met kinderen en sportfans. 'Dit overkomt ons niet veel. Dit zijn de eerste wedstrijden die ik speel waarna ik zo vaak op de foto moet.'

In Argentinië speelt hij samen met Yorick de Groot. Het is een relatief nieuw koppel, pas sinds een jaar spelen ze samen. 'Ik kende hem alleen van de zaal, toen we in het beachvolleybalprogramma van de bond terechtkwamen. En nu zijn we al best een ingespeeld duo. We hebben nog geen grote plannen voor de toekomst, omdat ik denk dat we allebei het liefst dezelfde rol hebben: verdedigen. Voor dit soort toernooien is het fijn als er een blokkeerder en een verdediger is, dus de toekomst is nog onzeker.'

De gedachten van Immers gaan in Buenos Aires niet alleen naar volleybal, ook school heeft de aandacht. 'Ik heb mijn boeken bij me hoor', zegt de havoscholier van het Lyceum Ypenburg. 'Het voelt soms best raar om op dit evenement in de boeken te duiken, maar het komt goed. Het is een uitdagend examenjaar en veel mensen helpen me er bij.'



Familie moedigt hem aan

In Argentinië wordt Immers hartstochtelijk aangemoedigd door zijn vader, moeder en zus. Zoon Matthew verblijft in het Jeugd Olympisch dorp en ziet zijn familie alleen op wedstrijddagen. 'Op andere dagen stuur ik elke avond wel even een appje. Zij hebben hun zomervakantie opgeofferd om hier drie weken lang bij te zijn, dat is echt heel fijn.'

De familie woont tegenover het stadion van ADO Den Haag, maar is zover Matthew weet geen familie van Lex. 'Die vraag wordt veel gesteld ja. Misschien zit er iets aan mijn vaders kant, maar volgens mij zijn we geen familie. Ik ken Lex ook niet. Ik ga overigens best wel eens kijken, het is drie minuten fietsen. Ik ben niet echt voetbalfan hoor, maar ik vind het wel leuk om te volgen.'

