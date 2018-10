Verdachten roofmoord bejaarde vrouw blijven vastzitten

DEN HAAG - De twee verdachten van een roofmoord op de 85-jarige Ans van der Meer uit Den Haag blijven vastzitten. De advocaat van de 35-jarige Najma Z. had gevraagd haar vrij te laten omdat ze al ruim een jaar in de cel zit en haar zoontje moet missen.

De rechtbank ziet echter voldoende ernstige bezwaren om haar vast te houden. Haar vriend, de 44-jarige Paul O., blijft ook zeker voorlopig nog vastzitten.

Z. en O. zouden juni vorig jaar samen Ans van der Meer in haar appartement aan de Louis Davidsstraat hebben beroofd, mishandeld en vermoord. Tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank kwamen gruwelijke details naar voren. Bijna alle ribben van de bejaarde vrouw waren gebroken, en ze bleek gestikt omdat ze een kledingstuk in haar mond had.



Getuigen herkennen verdachten

Meerdere getuigen zouden de twee hebben herkend op beelden toen er werd gepind met de pas van de bejaarde vrouw. Ook zijn de telefoons van Z. en O. gelijktijdig uit- en aangezet in de buurt van het appartement van Van der Meer in de Haagse wijk Loosduinen. Beide verdachten ontkennen. 'We zijn onschuldig en horen thuis bij ons gezin', zeiden ze eerder.