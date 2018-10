Man verdacht van doden echtgenote blijft langer vast

In het huis aan de Trompstraat in Bodegraven werd de vrouw dood gevonden. | Foto: MediaTV

BODEGRAVEN - De 42-jarige man uit Bodegraven die op 15 april zijn vrouw zou hebben doodgestoken in hun huis aan de Trompstraat, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Maandag was er opnieuw een niet-inhoudelijke zitting in de zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet weten dat het politieonderzoek nog niet helemaal klaar is. Ljubisa O. moet half november naar het Pieter Baan Centrum voor psychologisch onderzoek. Pas daarna kan de zaak inhoudelijk worden behandeld.

De 42-jarige Macedonier ontkent de moord op zijn vrouw. ‘Mijn vrouw pakte een mes. Het was: ik dood of zij dood. Ik heb een mes gepakt, het was niet de bedoeling,’ zei O. maandag in de rechtbank. Zijn advocaat vroeg om voorlopige vrijlating, maar daar ging de rechter niet in mee.



Heel veel steekwonden

Het OM denkt dat O. zijn vrouw heeft vermoord. 'Het slachtoffer had heel veel steekwonden in haar hoofd, hals en bovenlichaam,' zei de officier van justitie op een eerdere zitting. 'O. heeft de avond voor de moord gezegd dat zijn vrouw zou komen te overlijden. En in politieverhoren heeft hij bekend.'

O. maakte een verwarde indruk tijdens de zitting. Hij leek amper te begrijpen waar zijn advocaat en de rechter over spraken. Op een eerdere zitting, zei hij dat hij ziek is. Volgens zijn advocaat lopen de politieverhoren moeizaam omdat O. steeds anders verklaart.

