Eigenaar Museum Voorlinden verbaasd over onbegrip gemeente Wassenaar Joop van Caldenborgh | Foto: Museum Voorlinden

WASSENAAR - De gemeente Wassenaar is van plan handhavend te gaan optreden tegen het parkeerterrein bij Museum Voorlinden. Eigenaar Joop van Caldenborgh zegt tegen Omroep West daarover vorige week in een brief een vooraankondiging te hebben ontvangen. Hij betreurt het dat er zo weinig overleg is met de gemeente. Van Caldenborgh heeft binnenkort een afspraak om nogmaals te praten over een oplossing. 'Ik ben een optimist'.

De Wassenaarse gemeenteraad stemde deze zomer in met een motie waarin werd besloten dat het parkeerterrein bij Museum Voorlinden moet verdwijnen. Voor de 270 parkeerplaatsen is geen vergunning afgegeven. Het museum wilde met het parkeerterrein juist de buurt ontlasten en wildparkeren tegengaan. 'Maar als het terrein moet verdwijnen, dan moet dat maar', zegt Van Caldenborgh. De eigenaar denkt dat de buurt niet echt blij zal zijn als het parkeerterrein daadwerkelijk weg moet. 'De overlast zal enorm toenemen', vervolgt Van Caldenborgh. Hij kan zich overigens niet voorstellen dat de gemeente Wassenaar er op aanstuurt dat Museum Voorlinden gesloten moet worden.

Alternatieve oplossing De gemeente Wassenaar streeft naar een alternatieve oplossing, maar daarvoor moet dan wel een nieuwe vergunning worden ingediend. De handhaving van de huidige motie sluit het nadenken over een oplossing overigens niet uit, aldus de raadscommissie in een stappenplan. In een reactie laat de gemeente zich in soortgelijke bewoordingen uit. De brief die het museum heeft gekregen is pas een aankondiging van een voorlopige maatregel. Pas als goed overleg niks oplevert zal de gemeente de boete echt opleggen, maar dat zal niet eerder zijn dan in februari of maart 2019. Het museum kan dan nog naar de rechter stappen. De gemeente hoopt er voor die tijd met Van Caldenborgh uit te komen. LEES OOK: Museum Voorlinden in onzekerheid over illegaal parkeerterrein