'Noordwijk moet er alles aan doen om Zethof te behouden'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder meer over Noordwijk-trainer Kees Zethof en de interesse van Ajax en de penibele situatie van VVSB.

Willem, laten we meteen beginnen. Je was bij Katwijk – Jong Sparta en sprak vol lof over de keeper van Rotterdammers. Waarom eigenlijk?

'Heb je die reddingen gezien? Anders moet je even de samenvatting terugkijken.'

'Die gozer is een complete keeper. Hij speelt normaal bij onder de negentien. Hij liet mooie dingen zien. Anticipeert goed op het spel. Heerst in het keepersgebied en is daarnaast goed op de lijn.'

'Ik heb hem zaterdag voor het eerst gezien en hij heeft alles. Schrijf maar op voor de toekomst: Jomar Gomes.'

'Katwijk was de enige ploeg die vol voor de winst ging. Jong Sparta koos voor een handbalverdediging. Daar zat overigens wel een gedachte achter. Het eerste speelde op zondag. Dus moesten er jongere spelers ingepast worden, waaronder die keeper.'

'Dat Katwijk punten verloor kwam niet puur door de doelman. Maar ik durf wel te stellen dat Katwijk met een doorsnee keeper meer had gescoord.'

Is dat niet precies de reden dat Jong Sparta in de tweede divisie zit. Dat jongens als Gomes kunnen groeien?

'Dat was ooit de opzet, inderdaad. Maar ik vind dat we met die Jong teams moeten stoppen in de reguliere competities.'

'Rijnsburgse Boys speelde vorige week tegen Jong Vitesse en die krijgen een ander team voor zich dan IJsselmeervogels deze week. Mede door de interlandverplichtingen. Dat is toch iets van competitievervalsing. Daarnaast spelen die beloften een competitie in een competitie. De BVO’s hebben er profijt van, maar voor het amateurvoetbal is het niet goed.'

De directeur topvoetbal van de KNVB, Nico-Jan Hoogma, wil dat er niet meer gevoetbald wordt in de eerste divisie tijdens de interlandperiode. Moeten ze dat niet doortrekken naar de tweede en derde divisie?

'Misschien wel inderdaad. In de tweede en derde divisie zitten natuurlijk internationals. Leroy Oehlers bij FC Lisse en Raymond Baten van Quick Boys spelen bijvoorbeeld allebei voor Aruba. Maar tot welk niveau moet je dat doortrekken? In de derde klasse kan ook zomaar een international rondlopen. Dit is een lastige kwestie. Feit is wel dat we misschien te veel naar het Nederlands elftal kijken en niet naar internationals van andere landen.'

Rijnsburgse Boys verloor op bezoek bij FC Lienden. Is dat een klap voor 'de Uien'?

'Klap is een groot woord. Ze hadden er zeker niet op gerekend. Ik zag Richard van Nieuwkoop wel een paar prima reddingen verrichtten. De verdediging stond wel te schutteren. Maar de ploeg kan ook verliezen. Het is nu niet dat heel Rijnsburg in rep en roer is.'

Toch moeten ze even een stapje opzij zetten in de race om de bovenste plaatsen. Heb jij als Rijnsburger ook nog positief nieuws gehoord van de Middelmors?

'Wat ik zelf positief vind is dat al veel contracten worden verlengd. Dat is een goede zaak. Natuurlijk is dat nu wel makkelijk omdat het kan in overleg met de trainer. Die heeft een tweejarig contract en zit er dus volgend seizoen ook.'

'Bestuurslid technische zaken Gerrit Paauw is een echte zakenman. Wat hij vandaag kan krijgen, laat hij niet wachten tot morgen. Wat vast ligt, ligt vast. Dat is een prima gedachte.'

Scheveningen verliest kansloos van concurrent De Treffers. Moeten ze juist niet in dit soort duels de punten pakken?

'Scheveningen is natuurlijk wel een debutant in deze competitie. De Treffers zijn juist wat meer gesetteld en weten wat ze kunnen verwachten. Scheveningen kan gewoon tegen een nederlaag aanlopen.'

'4-1 verliezen is hetzelfde als 2-1 verliezen. Na de 2-1 probeer je toch aanvallender te spelen door nog een gelijkmaker te forceren. Dan loop je makkelijk tegen meer tegendoelpunten aan.'

Je heb ze zien spelen en Scheveningen haalt wisselende resultaten. Wat voor seizoen verwacht jij op Houtrust?

'Als ze eindigen waar ze nu staan, dan hebben ze het goed gedaan. Ze staan net boven de degradatieplekken. Ze hebben een gebalanceerde selectie met jonge jongens en ervaring. Ze eindigen natuurlijk niet fluitend in de middenmoot. Maar ik verwacht geen degradatie. Dat komt ook omdat ik alle vertrouwen in de trainer heb. John Blok doet geen gekke dingen.'





Voor VVSB is de situatie heel wat penibeler. Er is een gat van vijf punten ontstaan met de nummer zeventien. Wat is de oplossing?

'Vladimir Jozic. Die moeten ze vragen om terug te komen. Die brengt ervaring in het veld. Dat is een verlengstuk van de coach.'

'Ik weet niet of hij zomaar terug kan keren. Hij heeft altijd voor de sport geleefd, dus het zal meevallen. Hij kan in het begin meetrainen en op de bank zitten als wissel. Naarmate het seizoen vordert kan hij in de basis komen.'

'Ik zeg niet dat Jozic de oplossing is, maar wel een hulpmiddel. Hij wordt alleen al gemist vanwege zijn ervaring, zijn pass en schot zijn een extra wapen. Als hij het doet, doet hij in ieder geval één iemand er een plezier mee. Zijn vader. Dat weet ik zeker!’

Jack Honsbeek zei voor onze camera dat hij denkt dat hij VVSB nog wel aan de praat krijgt. Denkt in plaats van: 'Ik krijg VVSB aan de praat'? Wat zegt die twijfel?

'Dat weet ik niet. Ik begrijp dat Honsbeek zich in deze situatie onzeker voelt. Hij heeft altijd op dit niveau gespeeld, maar is er nu voor het eerst trainer. Hoe hoger je traint, hoe harder de regels. Maar ik denk niet dat een andere trainer, andere resultaten had gehaald met deze selectie.'

'Vorig jaar heeft Honsbeek prima resultaten behaald met VVSB, het gaat er bij mij niet in dat hij nu niets meer ervan kan. Laat ik het zo zeggen. Als een timmerman tien gaten moet vullen, maar hij heeft maar zes goede schroeven. Ligt dat dan aan de timmerman dat hij ze niet allemaal gevuld krijgt?'

'Omdat niet iedereen fit is, is er ook weinig concurrentie bij VVSB. Dat maakt de spelers minder scherp. Ik besef ook wel dat dit niet door kan blijven gaan bij Bavo. Maar ze kunnen niet weer een trainer vroegtijdig eruit gooien.'

John West zingt beter dan Nick van Staveren Willem van Zuilen

Willem. Wat vind jij van John West?

'Die ken ik wel goed. Ik heb feestjes georganiseerd waar hij ook kwam. Daarnaast hadden we bij West de zomertour waar hij vaak een optreden verzorgde. Dat presenteerde ik dan. Daar ken ik hem van. Veel mee samengewerkt.'

'Nick van Staveren van VV Noordwijk ken ik ook wel. Die heb ik bij mij in de taxi gehad. Toen zong hij ook een mopje. John West kan wel beter zingen. Dat is inmiddels een A-artiest.

Van Staveren scoorde in blessuretijd de winnende. Is dat het geluk van een kampioen?

'Dat zou je wel kunnen zeggen, jah. Die 3-2 van DOVO werd dan afgekeurd in de 88ste minuut en even later scoor je dan. Dat zie je vaker in kampioensjaren. Niemand ligt daar in Noordwijk wakker van dat het wel eens een onterecht afgekeurd doelpunt kan zijn geweest. Weet je waar ze wel wakker van moeten liggen…'

Vertel?

'Dat Ajax interesse heeft in trainer Kees Zethof. Hij heeft met Ajax gesproken. Het gaat om de functie bij de jeugd van Ajax. Voor Kees is het een luxepositie. Noordwijk wil ook met hem door.'

'Noordwijk moet er natuurlijk alles aan doen om hem binnenboord te houden. Aan de andere kant moeten ze hem deze overstap gunnen. Ik heb deze informatie overigens niet van iemand die toevallig op de bus stond te wachten. Maar van iemand van wie je weet die weet meer.’

Volgende week Quick – HBS. Ga je daarheen?

'Nee, dat is zaterdagavond. Dat is de enige avond dat ik thuis ben.'

Komt het niet door het slechte voetbal dat je er niet heen wil?

'We moeten het niet groter maken dan het is. Het is natuurlijk een degradatieduel, maar wel een prachtig affiche. Een echte zespuntenwedstrijd. Het is natuurlijk leuker als dit om plek 1 en 2 gaat.'

'Ik maak me niet zoveel zorgen over Westlandia in deze competitie. Maar over Quick en HBS ben ik wel ongerust. Ook jammer dat dit duel op zaterdagavond is. Ze spelen elke week op zondag, en dan dit duel spelen ze op zaterdag. Natuurlijk zal er daarna wel een feestje zijn. Daar zijn ze bij Quick wel goed in.'

Ik kijk liever een competitiewedstrijd van DUNO dan een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal Willem van Zuilen

Dan is het morgen België – Nederland. Kijk je daar naar uit?

'Het is een oefenwedstrijd. Daar heb ik niet zoveel mee. Natuurlijk zijn we na Duitsland in een hosannastemming. Maar we moeten wel in ons achterhoofd houden dat dit niet het beste jaar is van Duitsland. Ik sla België hoger aan dan Duitsland trouwens. Maar als ik eerlijk ben. Ik kijk liever een competitiewedstrijd van DUNO dan een oefenwedstrijd van Oranje.'

Dan nog even vooruitblikken op Rijnsburgse Boys – Katwijk. Heb je daar zin in?

'Het is natuurlijk een echte derby. Al is de rivaliteit met Quick Boys nog groter voor beide ploegen. Als puppilletje krijg je alles al mee. Beide ploegen liggen ook maar vijfhonderd meter van elkaar af.'

'Voor Katwijk is het een enorme aderlating dat Marciano Mengerink niet meedoet. Die gaan ze missen. Die maakte vorig jaar nog de winnende op de Middelmors. Dus er spelen ook revanchegevoelens voor Rijnsburgse Boys. En natuurlijk zoals bij alle derby’s staat deze wedstrijd op zich. Ik heb er zin in.'

Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.