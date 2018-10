Den Haag bouwt duizenden woningen rond de stations

DEN HAAG - De gebieden rond de drie grotere stations in Den Haag ondergaan de komende jaren een drastische metamorfose. Rond Den Haag CS, Hollands Spoor en Laan van NOI worden tussen de totaal 7.700 en 11.500 woningen gebouwd. Een groot deel daarvan in hoogbouw, te vergelijken met het Strijkijzer, aan het Rijswijkseplein.

Dat heeft de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling en wonen) maandagmiddag bekend gemaakt. Volgens de wethouder is het dringend noodzakelijk om snel hard te gaan bouwen in Den Haag.

De stad is sinds het begin van de eeuw gegroeid van 460.000 inwoners naar bijna 535.000 nu. Alle voorspellingen wijzen erop dat er steeds meer nieuwe mensen bijkomen, de komende 25 jaar 4000 à 5000 per jaar. Dat vraagt volgens hem om woningen, werk, aantrekkelijke gebieden om te verblijven en ruimte voor nieuwe scholen, winkels, speelplekken.



Weinig nieuwe ruimte

De meeste woningen moeten in de bestaande stad komen. Want Den Haag heeft heel weinig nieuwe ruimte om te bouwen. Bovendien wordt zo voorkomen dat het landschap verrommelt en de schaarse open ruimte verloren gaat', aldus het stadsbestuur. Het nieuwe college heeft daarom twee plekken aangewezen waar wél veel nieuwe woningen bij kunnen komen. Het gaat om Den Haag Zuidwest en wat heet het Central Innovation District (CID). Dat is in grote lijnen de driehoek tussen de stations CS, HS en Laan van NOI.

Revis stuurde maandag voorstellen aan de raad om in drie gebieden snel aan de slag te gaan. Het gaat Den Haag Laan van NOI, de oostkant van het Centraal Station en de Laakzijde bij Hollands Spoor. Hier doen zich volgens hem kansen voor 'om op relatief korte termijn een aanzienlijke aanvulling van de planvoorraad aan woningbouwlocaties te realiseren'. Zo wordt voorkomen dat de woningbouw afneemt vanaf 2020.



Meeste woningen rond HS

De meeste woningen komen rond Hollands Spoor. Hier is ruimte voor tussen de 5.000 en 7.000 woningen, aldus de wethouder. Aan de Laakhavenzijde van het station komt veel hoogbouw. Ook moet dit deel van de stad beter worden verbonden met het centrum.



Aan de oostkant van CS zou plaats zijn voor tussen de duizend en 2500 woningen. Daar komt een dak op de Utrechtsebaan. Hier bovenop komen woningen, kantoren en groen. Ook hier is nadrukkelijk ruimte voor hoogbouw, stelt het stadsbestuur.



Opnieuw ingericht

Rond Laan van NOI zouden 1.200 tot 2.000 woningen kunnen komen. Hiervoor wordt dit gebied ook helemaal opnieuw ingericht. Er komt ook een nieuw plan voor het voormalig ministerie van SZW. Het station zelf moet een 'volwaardige stadsentree voor zowel Den Haag als Voorburg' worden.