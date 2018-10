'VVSB moet oudgediende Vladimir Jozic terughalen'

DEN HAAG - Het gaat met VVSB op sportief vlak momenteel niet zo lekker. De Noordwijkerhouters staan na acht wedstrijden met slechts vier punten laatste in de tweede divisie. In een nieuwe aflevering van Bankzitters wordt de situatie van 'de Bavo' besproken en geeft verslaggever Willem van Zuilen een tip: 'Oudgediende Vladimir Jozic terughalen.'

De voormalig aanvoerder van VVSB stopte aan het einde van vorig seizoen met voetballen in het eerste elftal. Volgens Van Zuilen zou hij met zijn ervaring het ontbrekende puzzelstukje kunnen zijn bij de hekkensluiter. Naast VVSB gaat het in Bankzitters ook over Katwijk, dat nog altijd geen trainer heeft aangesteld na het vertrek van Jack van den Berg. 'Katwijk neemt langer de tijd dan aanvankelijk gedacht', weet Van Zuilen.