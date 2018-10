Deel dit artikel:













Advocaat nabestaanden Orlando: 'Getuigen meld je bij de politie!' Na de stille tocht werden bloemen bij 'Orlando's boom' neergelegd (foto: Regio15)

DEN HAAG - DEN HAAG - Sebas Diekstra, de advocaat van de nabestaanden van Orlando Boldewijn, roept getuigen op om zich te melden. Na maanden onderzoek is nog niet duidelijk hoe Orlando in de Haagse wijk Ypenburg in het water terecht kwam, waar zijn lichaam op 26 februari werd gevonden.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Begin oktober maakte het Openbaar Ministerie bekend dat ze een 27-jarige Hagenaar gaan vervolgen voor betrokkenheid bij de dood van Orlando. Hij heeft verklaard dat hij de Rotterdamse tiener om hulp heeft horen roepen, maar vervolgens niet heeft ingegrepen. Wat zich daarvoor heeft afgespeeld is volgens Diekstra nog onduidelijk, daarom roept hij getuigen op twitter op om zich te melden: 'Als u iets gezien of gehoord heeft, zwijg dan niet: bel de politie!'

Vermist na een afspraakje Orlando raakte vermist nadat hij niet thuis kwam na een afspraakje. Nadat hij meer dan een week vermist was werd zijn lichaam, na een tip bij de politie, gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. LEES OOK: Alles over de zaak-Orlando Boldewijn: 'Een mooie jongen van binnen en van buiten'