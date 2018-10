Deel dit artikel:













'Vergeten' bewoners moeten zelf vuilnis wegbrengen met de auto Bewoners van laantje in Zoeterwoude moeten restafval zelf wegbrengen. (Foto: Omroep West)

ZOETERWOUDE - Bewoners van een afgelegen laantje in Zoeterwoude zijn boos op de gemeente. De dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainer is meer dan een kilometer verderop, maar dat is met name voor de oudere bewoners niet te doen. De gemeente weigert het restafval op te halen, terwijl dat 100 meter verderop wel gebeurt.

Omdat er niemand van de gemeente langsrijdt bij hun laantje aan de Hoge Rijndijk, brengen de bewoners hun restafval voorlopig nog zelf naar de container. Eens in de zoveel tijd verzamelen ze een paar zakken die ze dan in een auto wegbrengen. 'Maar daar ga ik niet mee door', zegt bewoner Carola Boers. 'We doen al heel veel voor elkaar en we vinden dit een taak van de gemeente. Bovendien betalen we er ook voor.' Alles bij elkaar is het meer dan 3 kilometer rijden om de zakken naar dichtstbijzijnde container te brengen. En dat terwijl het restafval bij de buren aan de andere kant van het weiland wel gewoon opgehaald wordt. Maar dat doet de gemeente Alphen aan den Rijn.

Geen gehoor 'Ze komen hier wel het andere afval nog halen', zegt bewoner Hans van Leeuwen. 'En dus leek het ons een goed idee als ze op die manier ook het restafval ophalen. Net als bij de buren.' Maar tot nu toe vinden de bewoners nog weinig gehoor bij de gemeente Zoeterwoude. 'De burgemeester zei in de gemeenteraad dat inwoners haar moeten bellen als er een zak weggebracht moet worden', weet Van Leeuwen. 'Maar dat doe je toch niet?' De gemeente Zoeterwoude zegt in een reactie dat ze de zaak nogmaals gaan bekijken.