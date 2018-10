Het regent nog altijd niet, maar de dijken zijn lekker nat

LEIDEN - De zomer lijkt maar niet te willen vertrekken, maar de dijken staan er prima bij. Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland zegt dat de dijken, die deze zomer dreigden uit te drogen, nu lekker nat zijn.

Dat heeft volgens hem vooral te maken met de verdamping. Die is er namelijk nauwelijks. Bovendien is het 's nachts toch al kouder en vochtiger, dat zorgt er ook voor dat de veendijken niet uitdrogen.

Deze zomer werden de dijken extra gecontroleerd. Door de hitte en de aanhoudende droogte ontstonden scheuren in met name veendijken. Die scheuren zijn gerepareerd en er is geen dijk doorgebroken, maar inspecteurs bleven controles lopen.



'De reparaties doen het goed'

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft alle gerepareerde dijken nogmaals gecontroleerd. 'De reparaties houden het goed, dus het gaat gewoon prima nu'.