Bloembollenexporteurs bereiden zich voor op Brexit

VOORHOUT - In maart volgend jaar stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. En dat leidt bij onder meer de bloembollenexporteurs in onze regio tot kopzorgen. Want het exporteren van bollen gaat dan niet meer zo makkelijk als het nu gaat.

Bloembollenexporteur Moolenaar uit Voorhout exporteert jaarlijks miljoenen bollen naar Engeland. De aankondiging van de Brexit kwam dan ook als een schok. ‘Het was totaal onverwacht, zoals bij bijna iedereen. Heel vervelend, het is een koude douche’, zegt eigenaar Fred Moolenaar.

Jaarlijks wordt vanuit Nederland negentig tot honderd miljoen euro aan bollen naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. Het is daarmee een belangrijke afzetmarkt, zegt Henk Westerhof van brancheorganisatie Anthos. ‘Het Verenigd Koninkrijk zit al jaren in de top vijf van exportlanden voor de bloembollensector.’



Extra inspecties

De Brexit kan dan ook grote gevolgen hebben voor bloembollenexporteurs. Westerhof: ‘Als bollen vanaf maart naar Engeland verstuurd worden, moeten ze in Nederland geïnspecteerd worden. Er moet een certificaat worden afgegeven en je krijgt te maken met douaneformaliteiten. Dus kort gezegd: je krijgt extra inspecties. Extra inspecties betekent extra administratieve lasten en dat betekent ook extra lasten voor het bedrijfsleven.’

Niemand weet wat er gaat gebeuren. Zoals wij steeds zeggen: Prepare for the worst and hope for the best. Fred Moolenaar - Bloembollenexporteur

Moolenaar is vanaf de dag dat het nieuws bekend werd, gaan kijken hoe zijn bedrijf met de Brexit om kan gaan. Iedere week is er een zogeheten Brexitoverleg in het bedrijf. ‘We oefenen scenario’s: die kant kan het opgaan. Dat is eigenlijk het enige wat mogelijk is, want niemand weet wat er gaat gebeuren. Zoals wij steeds zeggen: prepare for the worst and hope for the best.’



Financiële gevolgen

Eén ding staat volgens hem in ieder geval vast: ‘Er zal meer administratie bij komen kijken en dat heeft altijd gevolgen, ook financieel.’

Anthos waarschuwt bollenexporteurs. Westerhof: ‘Als je nu niet bezig bent om je voor te bereiden, ben je straks te laat en dan heb je echt een probleem.’

