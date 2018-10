Deel dit artikel:













West Wekker: Alphense leraar voor rechter om ontucht en nieuwe expositie Willem van Oranje Standbeeld Willem van Oranje bij musem Prinsenhof in Delft (Foto: Omroep West)

REGIO - Goedemorgen! Een Alphense leraar hoort vandaag of hij veroordeeld wordt voor ontucht met een leerling. En in Delft opent binnenkort een nieuwe expositie over het leven van Willem van Oranje. Dat en meer lees je in de West Wekker!

Wat kan je dinsdag verwachten?

Een leraar van het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn hoort of hij een celstraf krijgt voor seks met een leerling. De officier van justitie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel tegen de biologiedocent.

In Museum Prinsenhof in Delft opent aankomend weekend een nieuwe tentoonstelling over Willem van Oranje. Precies 450 jaar geleden begon de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje vluchtte naar het veilig ommuurde Delft om uit handen van de Spaanse overheerser te blijven. Met de expositie wordt zijn levensverhaal uitgelegd. Omroep West neemt alvast een kijkje.

Een drugsbendeleden die in drugslabs in Wateringen, Den Haag en Voorburg meer dan twee miljoen pillen hadden opgeslagen staan voor de rechter. Ze horen vandaag welke straf ze gaan krijgen.

Het weer:

Het is opnieuw een warme oktoberdag. De temperatuur komt uit op ongeveer 23 graden. De zon schijnt flink en de wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Na vandaag wordt het wat minder warm.



Ga je vandaag op pad met de auto? Check dan hier de actuele files. En dit moet je nog weten:

Fietsen op een e-bike is lang niet zo gevaarlijk als tot heden werd aangenomen, meldt De Telegraaf. Het risico om als elektrische fietser in het ziekenhuis te belanden is net zo groot als de kans om als gewone fietser gewond te raken bij een ongeval. Die conclusie trekt VeiligheidNL nadat het in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uitvoerde op basis van gegevens over fietsongevallen waarvoor behandeling op een Spoed Eisende Hulp nodig was.

Zo'n 91 procent van de Nederlanders weet niet dat voedselproductie wereldwijd de grootste oorzaak is van natuurverlies. Dit blijkt uit onderzoek dat Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert in het kader van Wereldvoedseldag.

Bijna 230.000 mensen vanaf achttien jaar hadden eind vorig jaar al een half jaar of langer geen zorgverzekeringspremie betaald. Dit is 1,7 procent van de betaalplichtigen. Er is een dalende lijn sinds de 2,2 procent niet-betalenden van 2014, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Vanavond op TV West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Deze week onder meer aandacht voor de eigenaar van een Haags bedrijf, die ontdekt dat er bijna 10.000 euro van zijn rekening is verdwenen. Er is beeld van de man die dat geld opneemt.

