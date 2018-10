Nieuwe baan voor Haagse oud-wethouder Karsten Klein

DEN HAAG - De Haagse oud-wethouder Karsten Klein gaat aan de slag voor een programma van de rijksoverheid om aanbestedingen beter te laten verlopen. Als 'aanjager' van het programma Beter Aanbesteden begeleidt de oud-wethouder mkb-ondernemers om aanbestedingen binnen te slepen. Het gaat om een deeltijdbaan. Klein blijft actief als CDA-fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad.

Klein noemt het een eer dat hij hiervoor is gevraagd. 'Ik kan mijn ervaring om partijen bij elkaar te brengen hiervoor goed gebruiken', zegt de oud-wethouder van Economische Zaken. 'Het bedrijfsleven is bij dit programma gebaat', aldus Klein, die vorige week aan zijn nieuwe baan begonnen is.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken kondigde 'de nieuwe aanjager' aan in een brief aan de Tweede Kamer. 'Hij heeft zich in Den Haag sterk gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij overheden en ondernemers weet te verbinden om de aanbestedingspraktijk te verbeteren', aldus de staatssecretaris.

