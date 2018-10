Lego houdt het jongetje in de 57-jarige Ben Jonkman levendig

Ben Jonkman (57) in de weer met zijn Great Ball Contraption | Foto: Omroep West

NOORDWIJK - Ninjago, Friends, Star Wars. Allemaal thema's die ook dit jaar te bewonderen zijn tijdens de jaarlijkse Legoworld in Utrecht. Maar Ben Jonkman uit Noordwijk kijkt zelf vooral uit naar het onderdeel Great Ball Contraption. Hij kan niet wachten om zijn meterslange bouwmachines van de bekende Deense bouwblokjes te presenteren aan het publiek.

Great Ball Contraption is een machine gemaakt van legoblokjes, waarbij kleine voetballen of basketballen worden verplaatst met behulp van uiteenlopende modules. De bouwwerken zijn soms heel erg groot. De 57-jarige Jonkman reist al tien jaar lang stad en land af om zijn eigen bouwmachines op te bouwen tijdens nationale en internationale legobeurzen.

De bijzondere hobby is ooit begonnen toen hij voor het eerst Lego kocht voor zijn toen nog vier jaar oude zoon Jochem. Sindsdien is hij verknocht aan de gekleurde bouwblokjes. Jonkman: 'Je bent nooit te oud om met Lego bezig te zijn. Het houdt het jongetje in je levendig.'

LEES OOK: Haagse gemeenteraad praat opnieuw over Legoland op Scheveningen