Beroemde boom belandt in top 5 bij wedstrijd

DEN HAAG - Bij de verkiezing 'Boom van het jaar' is de paardenkastanje aan de Haagse Koekamp op de vijfde plaats geëindigd. 'Onze' boom kreeg 723 stemmen, meldt de organisator van de verkiezing SBNL Natuurfonds. Als winnaar kwam de met kap bedreigde eikenboom in de middenberm van de A58 in Brabant uit de bus. De 'Troeteleik' zoals hij ook wel liefkozend wordt genoemd, kreeg 2834 stemmen. De eik dingt nu ook mee naar de titel van 'Europese boom van het jaar'.

Duizenden automobilisten rijden dagelijks langs de opmerkelijke boom bij Ulvenhout. Toen de snelweg in 1986 werd aangelegd, mocht de negentiende-eeuwse eik blijven staan. Nu de A58 wordt verbreed moet de markante boom alsnog verdwijnen. Volgens de planning van Rijkswaterstaat moet de boom in 2020 worden gekapt.

De zogeheten Troostboom, een plataan op landgoed TerWorm bij Heerlen, kreeg 1858 stemmen en werd tweede. De Makke Janne, de tamme kastanje bij Kasteel Amerongen, werd derde met 986 stemmen.



De mooiste van Den Haag en Zuid-Holland

De Koekamp Kastanje was eerder al verkozen tot mooiste boom van Den Haag en de provincie Zuid-Holland. De monumentale paardenkastanje stond zo’n 110 jaar in het Hertenkamp van Staatsbosbeheer. Toen de gemeente Den Haag ruim 20 jaar geleden het drukke stadscentrum wilde ontsluiten, stond de boom in de weg. Uiteindelijk werd besloten de kastanje niet te kappen, maar 60 meter te verplaatsen.

Daarmee kwam de paardenkastanje met een gewicht van 180.000 kilo in het Guinness Book of Records als zwaarste boom ooit verplant. De kranige boom, een van de gezondste paardenkastanjes van Den Haag is volgens de gemeente een icoon voor ontmoeting, samenwerking en kracht. Veel kastanjebomen in Den Haag hebben de laatste jaren last van een ernstige bloedingsziekte en zijn gekapt.

