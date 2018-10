400 jaar Pilgrims in de Sleutelstad: de Leidse wortels van Obama

LEIDEN - In 1620 vertrokken vanuit Leiden de Pilgrims als één van de eerste Europese bevolkingsgroepen richting Amerika. De invloed van de geloofsgroep op de Verenigde Staten is sindsdien groot. Zo leverden ze onder andere negen presidenten aan het Noord-Amerikaanse land. In 2020, vierhonderd jaar nadat de Pilgrims met het schip de Mayflower richting 'de Nieuwe Wereld' zeilden, wil Leiden deze bijzondere band met de Verenigde Staten aanhalen. Daarvoor werd maandag in de stadsgehoorzaal het officiële startschot gegeven.

Onder de naam 'Mayflower 400 Leiden' wil de Sleutelstad de komende jaren zich profileren op de internationale markt. De stad wil de link die het heeft met Engeland en de Verenigde Staten aan het grote publiek tonen. Daarnaast geven ze extra aandacht aan de Native Americans, de oorspronkelijke inwoners van Amerika.

Voor de band met Engeland is gekozen omdat de Pilgrims vanuit dat land richting Leiden kwamen. Aan de overkant van de Noordzee konden ze hun op Calvanistische leest geschoeide geloof niet belijden en zette daarom koers richting het meer godsdienstvrije Leiden. Na twaalf jaar in Leiden te hebben geleefd, vond een gedeelte van de groep dat de vrije Leidse samenleving te veel invloed had op hun geloof. Die afvaardiging ging met de Mayflower richting Amerika.



Beïnvloed door de Leidse omgeving

Pilgrims Fathers, de term die in zwang is om de de groep te duiden, is volgens de organisatie een verouderde masculiene term. Mayflower 400 Leiden kiest voor de genderneutrale term Pilgrims. 'The Pilgrims zijn de voorouders van rond de 25 miljoen Amerikanen', vertelt projectleider Michaël Roumen. 'Onder wie negen presidenten. Zoals bijvoorbeeld George Bush sr., George Bush jr., en Barack Obama. Die laatste stamt via zijn moeders kant van de oorspronkelijke Pilgrims af.'

'Als je twaalf jaar in een stad woont, wordt je door je omgeving beïnvloed', vervolgt Roumen. 'Heel veel invloeden van Leiden op de ontstaansgeschiedenis van Amerika weten we. Een bekend voorbeeld is het burgerlijk huwelijk. Er is een schitterende theorie dat de Thanksgiving-viering is geïnspireerd op de 3 Oktober-viering. Iets wat The Pilgrims in Leiden hebben meegemaakt.'



Pilgrim-wandelroute

Het verhaal van The Pilgrims in Leiden wil de stad de komende jaren vertellen. Met onder andere tentoonstellingen, evenementen en uitwisselingsprocjecten wil Leiden haar rol in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten vertellen. In de stadsgehoorzaal kwamen maandag daarom afgevaardigden uit de commerciële, culturele en politieke sector samen om plannen te smeden en ideeën uit te wisselen voor Mayflower 400 Leiden.

Er zijn al ideeën tot uitvoer gebracht. Zo is er maandag een nieuwe Pilgrim-wandelroute gelanceerd die tot stand is gekomen door een samenwerking van verschillende Leidse organisaties. Dit is één klein voorbeeld van van de vele projecten die de organisatie wil bewerkstelligen.

