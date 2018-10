Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leidenaar (20) vast vanwege autobrand in Voorschoten De bestelbus in Voorschoten raakte zwaar beschadigd. (Foto: Regio15)

VOORSCHOTEN - Een 20-jarige Leidenaar is aangehouden in verband met de autobrand die zondagavond plaatsvond in de Burgemeester van Eijklaan in Voorschoten. Een bestelbus ging die avond verloren.

Agenten werden rond 21.50 uur gewaarschuwd. Maar toen zij in de Burgemeester van Eijklaan aankwamen, had een buurtbewoner het vuur al geblust. Volgens getuigen vluchtte de verdachte op een scooter. Op de Joke Smitsstraat werd de 20-jarige verdachte aangehouden nadat agenten hem weg zagen rennen bij een scooter die op de grond lag. Hij is voor verhoor vastgezet. Zowel de uitgebrande auto als de scooter is voor onderzoek in beslag genomen. De districtsrecherche in Leiden onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden.