Eindelijk een einde aan de files op de A4? Nieuwe rijstrook is open

LEIDEN - Rijkswaterstaat heeft de nieuwe rijstrook op de A4 richting Den Haag tussen Vlietland en N14 bij Leidschendam dinsdagochtend opengesteld voor verkeer. Daarmee lopen de werkzaamheden aan de snelweg op schema.

De nieuwe vierde rijstrook zorgt ervoor dat het verkeer beter kan doorstromen. De verwachting is dat in november de vierde rijstrook in de andere richting opengaat. Uiteindelijk wordt de oorspronkelijk zesbaansweg een achtbaansweg.

