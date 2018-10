Politieke crisis Krimpenerwaard op laatste moment afgewend

STOLWIJK - Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard blijft aan om lopende zaken te regelen zolang er een verkenner aan het werk is om te kijken hoe het verder moet met het college. De coalitie van vier partijen verloor vorige week zijn meerderheid van één zetel na het vertrek van een raadslid van Vereniging Gemeentebelang Krimpenerwaard (VGBK). Raad en college konden het daarna niet eens worden over hoe verder te gaan.

Wisja Pannekoek stapte vorige week uit de fractie van VGBK. Daarmee zakte het college van zestien naar vijftien zetels en was het college zijn kleine meerderheid kwijt. Pannekoek kan zich niet vinden in het plan van B&W om te gaan lobbyen voor een nieuwe brug van de Krimpenerwaard naar Ridderkerk en in ruil daarvoor tweehonderd hectare poldergebied tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel vol te bouwen met woningen.

Het vertrek van het raadslid uit de coalitie leidde meteen tot een bestuurscrisis. B&W stelden voor om een verkenner aan te stellen die moet onderzoeken of er een gedoogpartner gevonden kan worden. Maar de oppositie wilde daar alleen mee akkoord gaan als het college zou accepteren dat het slechts kleine lopende zaken mocht blijven doen, een soort 'demissionair' bestuur dus.



Beraden op positie

Ook zou het college politiek gevoelige zaken alleen na toestemming van de raad mogen aanpakken. De wethouders zagen weinig in die constructie en wilden zich beraden op hun positie, zo lieten ze maandagavond weten in de gemeenteraad. De oppositie was daar weer niet van onder de indruk.

Dinsdagmiddag lieten de wethouders in een brief aan de raad weten dat ze toch blijven. 'Vanuit verantwoordelijkheid naar de inwoners en de gemeenschap en in het belang van continuïteit van bestuur hebben wij ons voorgenomen onze taken te blijven vervullen gedurende de periode verkenning.'



Toezegging

Daarbij doen de wethouders de toezegging dat ze per onderwerp zullen bekijken hoe gevoelig dat is, en dat politiek gevoelige zaken aan de raad zullen worden voorgelegd als daarover besluiten noodzakelijk zijn. De oppositie krijgt daarmee grotendeels zijn zin.

De verkenner moet nog worden aangesteld, en het is de bedoeling dat die voor 1 december een werkbare oplossing heeft gevonden. Daarvoor moeten alle mogelijkheden onderzocht worden, dus ook de mogelijkheid van een nieuwe coalitie.