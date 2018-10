Weer otters geboren bij Nieuwkoopse Plassen: 'Ze lopen het gebied nu ook uit'

Het gaat goed met de otter in de Nieuwkoopse Plassen. (Foto: ANP)

WOERDENSE VERLAAT - Drie otters die elkaar begroeten en samen spelen. Die beelden, die werden gemaakt met een wildcamera in het natuurgebied bij de Nieuwkoopse Plassen, maken boswachter Martijn van Schie helemaal blij. Het gaat volgens hem om twee jongen en hun moeder. In maart werden ook al pasgeboren otters ontdekt.

De opnames van deze nieuwe otters dateren van 25 september. 'In dit natuurgebied staan verschillende wildcamera's en die beelden worden een keer in de twee maanden verzameld,' vertelt Van Schie. 'Zo kunnen de otters rustig leven. Ze zijn inmiddels al een paar maanden oud, dus het verschil tussen de moeder en de kleintjes is op het beeld niet zo groot meer.'



Tunnel

Zo'n vijftien tot twintig jaar geleden waren er geen otters in Nederland. Een heel verschil met nu , zeker rond de Nieuwkoopse plassen. 'We komen overal sporen tegen,' vertelt Van Schie. 'Het gaat goed met de otter en ze lopen het gebied nu ook uit. Op zoek naar andere plekken waar ze zich rustig kunnen voortplanten.' Zo zijn er ook otters gespot in de grote polder tussen Zegveld en Woerden en het natuurgebied Kameryck, zo'n tien tot vijftien kilometer van de Nieuwkoopse Plassen.

De nieuw aangelegde tunnels lijken dus effect te hebben. 'We hebben nog niet kunnen bevestigen dat ze ook echt gebruik maken van de tunnel. Maar door het hek wat er staat, kunnen ze in elk geval niet de weg op en aangereden worden.'

LEES OOK: 'Otter heeft zich definitief gevestigd in Zuid-Holland'