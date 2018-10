Paul van Vliet presenteert boek met nooit verzonden brieven

DEN HAAG - Vorig jaar mei nam cabaretier Paul van Vliet afscheid van het toneel. Maar de theaterman is terug, nu als schrijver. In een strandpaviljoen op Scheveningen werd dinsdagmiddag zijn boek 'Brieven aan God en andere mensen' gepresenteerd.

Paul van Vliet behandelt in het boek thema's als leven, dood, armoede en liefde. Hij zegt: 'Ik kon de grote levensvragen ontlopen in de roes van ruim zestig jaar spelen en reizen. Als ik wilde weten hoe ik dacht of wat ik voelde, herlas ik mijn theaterteksten'.

Met 'Brieven aan God en andere mensen' leren we een minder bekende Paul van Vliet kennen. De cabaretier las vanmiddag delen voor uit het boek, en signeerde daarna exemplaren voor de ongeveer zeventig aanwezigen. De komende tijd trekt hij het land in om zijn boek te signeren. Dat doet hij onder meer bij Paagman in Den Haag op 3 november en op kasteel De Wittenburg in Wassenaar op 26 oktober.