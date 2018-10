Bijna 10.000 euro gestolen van bedrijfsrekening

DEN HAAG - De eigenaar van een bedrijf in Den Haag ontdekt afgelopen zomer dat er bijna 10.000 euro van de bedrijfsrekening is verdwenen. Op camerabeelden van verschillende pinautomaten is een man te zien die het geld opneemt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Het is nog niet bekend hoe de man aan de pinpas en de pincode komt. Er is op 23 juli meerdere keren geld opgenomen bij automaten in Lisse en Hoofddorp. Tussendoor is de opnamelimiet van de rekening verhoogd, omdat het in eerste instantie niet mogelijk was om zoveel geld op te nemen.

De pinner heeft de capuchon van zijn trui strak om zijn hoofd getrokken en draagt een zonnebril. Er is te zien dat hij een dun zwart snorretje heeft.



Herkent u de pinner?

