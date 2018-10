Deel dit artikel:













Gewapende overvaller slaat toe bij Haagse avondwinkel De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie

DEN HAAG - De overval op een Poolse supermarkt aan de Nunspeetlaan in Den Haag is vastgelegd op bewakingsbeelden. Daarop is te zien hoe de medewerker wordt bedreigd door een man met een vuurwapen. De overvaller is er vandoor gegaan met geld uit de kassa met de iPhone van het slachtoffer.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 oktober. Meer zaken zijn hier vinden. De overval vindt plaats op vrijdagavond 28 september rond 22.20 uur. Er zijn op dat moment geen klanten in de winkel. Plotseling komt de overvaller binnen. Hij heeft zijn jas hoog opgetrokken en heeft een capuchon op. Hij bedreigt de medewerker met een vuurwapen en vraagt in het Engels om geld. Het slachtoffer schrik enorm, maar blijft rustig en haalt het geld uit de kassa. De overvaller wil meer, maar dat is er niet. Daarom moet de medewerker ook zijn iPhone X afgeven. De overvaller zegt nog dat hij geen politie mag waarschuwen en vertrekt dan. Hij rent de Nunspeetlaan in, richting de Staverdenstraat.

Signalement overvaller Het gaat om een licht getinte man van 18 à 21 jaar oud en zo'n 1,85 meter lang. Hij heeft een vol of dik postuur. Het kan ook zijn dat hij wat dikker lijkt omdat hij misschien meerdere lagen kleding over elkaar heeft aangetrokken. Verder heeft hij dikke, donkere wenkbrauwen en groene ogen. Hij draagt een donkere jas met een capuchon en daaronder een trainingsbroek van Adidas met gele strepen. Hij sprak Engels tegen het slachtoffer.

Herkent u de overvaller? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem