72-jarige man slachtoffer van sluwe pinpasdiefstal

DEN HAAG - Tijdens het afrekenen van een parkeerkaartje krijgt een 72-jarige meneer plotseling een duw. Hij laat daardoor zijn hoesje met pasjes vallen. Tijdens het oprapen krijgt hij ‘hulp’ van een man, maar die steelt waarschijnlijk wel zijn pinpas. Daarna is er bijna 1000 euro van zijn rekening gehaald.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer is op dinsdag 7 augustus bij het HMC Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Tijdens het betalen van het kaartje is zijn pincode vermoedelijk afgekeken door de man die achter hem stond. Het slachtoffer heeft daar niets van gemerkt, net als van de diefstal van zijn pas.

Later ontdekt de man dat hij niet meer kan inloggen via internetbankieren. De volgende dag gaat hij naar de bank en daar blijkt dat er bijna 1000 euro van zijn rekening is gehaald. De man die het geld opneemt, is duidelijk te zien op beelden van de camera in een pinautomaat aan de Laan in Den Haag.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem