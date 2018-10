Fietsendieven slaan meerdere keren toe in Naaldwijk

NAALDWIJK - Drie inwoners van Naaldwijk ontdekken op een vrijdagochtend dat hun fiets uit de tuin is gestolen. Op camerabeelden zijn twee verdachten te zien.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstallen vinden plaats in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 september in de straten Schepen en Baljuw in Naaldwijk. Op beelden van een camera bij één van de huizen is te zien hoe de twee mannen een fiets bekijken en hem oppakken en meenemen. Bij een paar andere fietsen blijft het bij kijken. De politie denkt dat de mannen verantwoordelijk zijn voor alle diefstallen van die nacht.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem