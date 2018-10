PVV wil juridisch onderzoek Willie Dille na uitspraken Van Doorn

DEN HAAG - De PVV in Den Haag wil dat het Openbaar Ministerie (OM) de mogelijke verkrachting van het overleden PVV-raadslid Willie Dille onderzoekt en daarbij het Haagse raadslid Arnoud van Doorn verhoort. Aanleiding zijn uitspraken die Van Doorn deed in een interview met Café Weltschmerz. Begin augustus maakte Dille een einde aan haar leven.

Arnoud van Doorn van de islamitische Partij van de Eenheid (PvdE) zei op het online interview-platform Café Weltschmerz dat hij niet uitsluit dat Dille is verkracht door een groep moslims, zoals Dille vlak voor haar dood in een facebookvideo zei. Ook zou het volgens Van Doorn kunnen dat de daders van de vermeende verkrachting het uit zijn naam deden. Dille beweerde in haar video dat Van Doorn achter haar verkrachting zou zitten. Van Doorn ontkent deze aantijging.

Fractievertegenwoordiger Henk Bres van de PVV is woedend over de uitspraken en heeft burgemeester Pauline Krikke in een brief gevraagd om een juridisch onderzoek. 'Als hij toegeeft dat hij mensen kent die Willie dit zouden aandoen dan mag hij namen gaan noemen bij de politie', schrijft Bres. 'Bent u bereid om de politie en het OM in uw eerstvolgende overleg met de driehoek op te roepen om de verkrachting van Willie Dille te onderzoek en daarbij in ieder geval Arnoud van Doorn te horen?'



'Gevaarlijke gek'

Ook wil Bres dat Van Doorn de toegang tot het stadhuis ontzegd wordt, zolang het onderzoek duurt. 'Ik vind het ongelooflijk dat deze gevaarlijke gek gewoon rondloopt op het stadhuis', zegt Bres.

Het Openbaar Ministerie is nooit een onderzoek begonnen naar het verkrachtingsverhaal van Dille. Volgens het OM ontbreekt het aan voldoende aanknopingspunten, onder meer omdat Dille nooit aangifte heeft gedaan. Bovendien vond het OM het verhaal van Dille 'ongeloofwaardig'.



Facebookvideo

Willie Dille maakte begin augustus een eind aan haar leven. Twee dagen daarvoor plaatste ze een video op facebook waarin ze zeer geëmotioneerd vertelde dat ze door een groep moslims was ontvoerd, mishandeld en verkracht. Collega-raadslid en ex-PVV'er Arnoud van Doorn zou hierachter hebben gezeten.