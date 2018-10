Seks met leerling: 180 uur taakstraf voor docent school Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 29-jarige oud-docent van het Alphense Groene Hart Lyceum is veroordeeld tot 180 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf omdat hij seks had met een minderjarige leerlinge van de school waarop hij lesgaf. Verder moet hij een verplichte zedendaderbehandeling ondergaan.

De man die in Almere woont, gaf zelf geen les aan het meisje. Wel zag ze hem als vertrouwenspersoon. Ze hadden een relatie en hebben volgens het meisje ook seks gehad. De man ontkent dat, volgens hem bleef het bij zoenen. De rechtbank gelooft het meisje onder meer omdat whatsappjes haar verhaal ondersteunen. Ook had de docent een zwangerschapstest voor het slachtoffer geregeld.

Ze hadden seks in ondermeer vakantiehuisjes. De vader van de leerlinge kwam er achter nadat hij haar telefoon controleerde. Eerder had ze al smoesjes gebruikt over 'nablijven'.



Lagere straf vanwege autistische stoornis

De vader en de schoolleiding deden aangifte tegen de biologiedocent. De leraar was al eens door de schoolleiding gewaarschuwd vanwege zijn te losse omgang met leerlingen. De docent werkt inmiddels niet meer op de school. Hij moet de leerlinge of haar ouders 1.550 euro schadevergoeding voor een behandeling betalen.

Er was anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist door het Openbaar Ministerie. De rechtbank kende een lagere straf toe, rekening houdend met onder meer de autistische stoornis van de verdachte die op de rechtbank 'een kwetsbare indruk maakte'. Hij zou door zijn sociale beperkingen geen weerstand hebben kunnen bieden aan de wens van het verliefde meisje om de relatie te beginnen.

De leerlinge heeft inmiddels haar diploma gehaald en zit dus ook niet meer op de school.

