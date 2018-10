Race to Singapore: Bertens treft Sasnovich, Halep zegt af voor Moskou

DEN HAAG - Tennister Kiki Bertens treft woensdag in de achtste finale van het WTA-toernooi van Moskou de Wit-Russische Aljaksandra Sasnovich. De tegenstander van de Wateringse Bertens is de nummer 31 van de wereld, Bertens staat op een tiende stek. De Nederlandse moet in Moskou de halve finale halen wil ze meedoen aan de WTA-finals die komend weekend beginnen.

Er is voor Bertens nog één andere manier om het prestigeuze toernooi in Singapore te halen. Daarvoor is ze afhankelijk van de Roemeense Simona Halep. Halep is de nummer één van de wereld. Ze kampt op dit moment met een hernia en het is mogelijk dat ze daardoor in het Zuid-Aziatische ministaatje niet op baan verschijnt. Mocht Halep uiteindelijk afzeggen, dan gaat haar ticket naar Bertens.

Op het toernooi in Moskou wilde Halep kijken of ze in staat is om ondanks haar blessure op topniveau te tennissen. Uiteindelijk heeft ze afgezegd voor het toernooi in de Russische hoofstad.



Zeven miljoen prijzengeld

De WTA-finale is na de vier Grand Slams het belangrijkste tennistoernooi in het vrouwentennis. De prijzenpot in Singapore bedraagt zeven miljoen dollar. Dit jaar vindt het toernooi plaats van 21 tot en met 28 oktober. De beste acht speelsters van het kalenderjaar 2018 mogen eraan meedoen. Bertens staat op dit moment negende in de jaarranking, die bekend staat als de WTA-race to Singapore. Dat is wat anders dan de WTA-ranking: daar staat de Wateringse tiende.

