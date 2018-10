Deel dit artikel:













Chemiebedrijf DSM blijft zich verzetten tegen bouw woonwijk 't Haantje in Rijswijk DSM heeft onder meer een vestiging in Delft. (Foto: ANP).

REGIO - Komt er nou wel of niet een woonwijk in 't Haantje in Rijswijk? Bij de Raad van State stonden dinsdag voor- en tegenstanders tegenover elkaar. Als het aan de gemeente Rijswijk ligt worden er zo'n 300 woningen gebouwd op het terrein tussen Rijswijk en Delft. Chemieconcern Koninklijke DSM verzet zich daartegen, omdat de woonwijk te dicht tegen het bedrijfsterrein in Delft zou komen te liggen.

Het is niet de eerste keer dat de Raad van State (RvS) zich over deze kwestie buigt. Vorig jaar besliste de RvS in een tussenuitspraak dat de bouw door mocht gaan. Wel moest het bestemmingsplan van de gemeente op een flink aantal punten verbeterd worden. Volgens Rijswijk is aan alle kritiekpunten voldaan, maar daar laat DSM het niet bij zitten. Het chemieconcern vreest dat de woningbouw een eventuele uitbreiding van DSM in de weg staat. Zo zijn er plannen voor de bouw van een biovergistingsinstallatie. Volgens DSM bestaat er een kans dat het provinciebestuur dat niet toelaat als er woningen op korte afstand komen te staan. Ook verzet het bedrijf zich tegen de bouwplannen van een 42 meter hoge woontoren. Die zou in de 'geluidszone' komen te staan en dat betekent dat toekomstige bewoners geluidsoverlast kunnen ervaren.

Gevaarlijke stoffen Rijswijk wijst alle bezwaren van de hand. De gemeente wijst erop dat DSM nu al een te groot 'groepsrisico' heeft. Volgens de gemeente liggen in een loods op het DSM-terrrein gevaarlijke stoffen opgeslagen. In opdracht van het provinciebestuur wordt er een nieuwe vergunning voorgeschreven, wat inhoudt dat gevaarlijke stoffen in de loods gescheiden moeten worden opgeslagen van de andere stoffen. Dit om een gevaarlijke gifwolk bij brand in de loods te voorkomen. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.