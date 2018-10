Zelf bepalen welke boodschappen je mee naar huis neemt: de Voedselbank als supermarkt

LEIDEN - De Voedselbank in Leiden gaat steeds meer op een echte supermarkt lijken. Sinds een jaar kunnen bezoekers er al met een winkelwagentje rondlopen, maar nu is er ook een gekoelde versafdeling en een drogisterij te vinden. En daar zijn de bezoekers blij mee: 'Je kan nu zelf kiezen wat je meeneemt', aldus Barbara de Jong.

Met je winkelwagen zelf de producten kiezen die je graag wil hebben. De Leidse Voedselbank is één van de drie voedselbanken in Nederland die op deze manier werkt. ‘We hebben het afgekeken van Groningen’, vertelt Eveline Idema van de Voedselbank. ‘En het werd al snel duidelijk dat dit een goed idee is.’

Barbara de Jong is al enige tijd cliënt bij de Voedselbank en is blij dat het steeds meer op een supermarkt lijkt: 'Eerst kreeg je zo'n krat met eten en durfde je eigenlijk geen 'nee' te zeggen op iets wat je niet wilde', vertelt ze. 'Nu kan je veel meer kiezen en je staat veel meer in contact met iedereen.'



Gevoel van eigenwaarde

Idema ziet dat deze supermarktvorm een positief effect heeft op de bezoekers: 'Het geeft ze een enorm gevoel van eigenwaarde, omdat ze zelf kunnen beslissen wat ze nemen.' De Jong kan dat beamen: 'Dat is goed voor mijn zelfvertrouwen'.

Ook is er meer tijd voor een praatje, nu de Leidse Voedselbank twee middagen geopend is, in plaats van één. Daardoor komen bezoekers meer gespreid en hebben medewerkers meer tijd voor persoonlijke aandacht. De Jong adviseert dan ook iedereen die krap zit eens te kijken of je aanmerking komt: 'Je hoeft je er niet voor te schamen. Er zijn nou eenmaal situaties waar je niks aan kan doen.’

