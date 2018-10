Deel dit artikel:













Twee mannen aangehouden voor straatroof Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie heeft twee mannen van 18 jaar oud opgepakt voor een straatroof aan de Broekwegkade in Zoetermeer afgelopen zondag. Het duo had een man en een vrouw gedwongen om hun spullen af te staan, nadat een van de daders de vrouw een klap had gegeven.

De twee mannen renden na de bedreiging en de roof weg in de richting van recreatiegebied Noord Aa. Agenten die later op de zondagavond surveilleerden bij de Fregatwerf zagen twee mannen lopen die voldeden aan het signalement. Daarop konden beide tieners worden aangehouden en gehoord.