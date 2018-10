Mogelijk toch geld voor in nood verkerend Veur Theater

LEIDSCHENDAM - De kans is aanwezig dat het noodlijdende Veur Theater aan de Damlaan in Leidschendam toch geld krijgt van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om het theater eenmalig een subsidie te geven.

'We zien de toegevoegde waarde van het Veur Theater voor de levendigheid van het Damcentrum. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om het Veur Theater eenmalig te helpen,' zo laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten. 'In het op te stellen masterplan Damcentrum werken we de rol die het Veur Theater in het centrum vervult verder uit.' Een structurele subsidie is niet mogelijk, schrijft de gemeente, zolang de gemeenteraad eerder beleid niet wijzigt.

In 2012 besloot de toenmalige gemeenteraad om de subsidies van de twee theaters in de gemeente, toen nog Camuz in Leidschendam en de Tobbe in Voorburg, te halveren. Daarop sloegen Camuz en de Tobbe de handen in elkaar en gingen samen verder als Theater Ludens, gevestigd aan het Burgemeester Feithplein in Voorburg. Om voor Leidschendam een theater te behouden sprong een groepje ondernemers in het gat. Ze wilden zonder subsidie een podium opzetten.



Tekort

'Dat hebben we vijf jaar goed kunnen doen, alleen speelden we elk jaar net quitte of hadden we een tekort,' zegt Alfred van Kesteren, bestuurslid van het Veur Theater. 'Vandaar dat we nu hebben gevraagd om een klein beetje subsidie om door te kunnen gaan, ook naar de toekomst, om bijvoorbeeld onderhoud te kunnen plegen aan het theater, want dat hebben we al die jaren niet kunnen doen. Maar ook voor techniek en publiciteit, want ook dat hebben we niet kunnen doen.' Maar de subsidieaanvraag van 48.500 euro werd afgewezen, omdat de gemeente dus al een gesubsidieerd theater heeft.

De dreigende sluiting van het Veur Theater brengt een stroom aan reacties op gang. Inmiddels zijn er al zo'n 600 steunbetuigingen binnen. En de reacties op straat zijn ook niet mals: 'Het zijn peanuts in vergelijking met de gemeentebegroting wat ze tekort komen. Dan vind ik wel dat de gemeente dat moet bijleggen', zegt een oudere heer.



'Echt heel boos'

Eén mevrouw is heel fel: 'Je kan er je doopfeest geven, je kan er je trouwfeest geven, je kan er begraven worden en daarnaast is het nog eens een hartstikke leuk theater met hele leuke voorstellingen, leuke theatergroepen. En dan zegt de gemeente: nee, daar doen we niet aan mee? Ik begrijp er helemaal niks van. Ik word er echt boos over!'

Het nieuws dat de gemeente mogelijk toch met geld over de brug komt, wordt door het Veur Theater met open armen ontvangen. 'Al is een eenmalige bijdrage een tussentijdse oplossing,' zegt Alfred van Kesteren. 'Hoe welkom ook, we zijn vooral gebaat bij een structurele subsidie.' Maar daarover zal de gemeenteraad moeten beslissen. Die komt op 30 oktober bijeen.